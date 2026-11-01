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Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio spiega cosa può succedere tra difesa e attacco

Calciomercato

Tra un derby vinto e un cammino in campionato importante il Milan pensa anche al mercato di gennaio. Il club di Cardinale è pronto ad annunciare un nuovo head of football (Markus Krösche, ex Eintracht), che si confronterà poi con Ruben Amorim per stabilire le esigenze in chiave mercato dei rossoneri. Nel VIDEO Gianluca Di Marzio ci spiega i prossimi scenari e cosa può succedere nella sessione di mercato di gennaio

MILAN-INTER: HIGHLIGHTS - COSA HA DETTO CARDINALE

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