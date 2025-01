Introduzione

Si sa, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Chissà se alle note molto romane (e romaniste) di Venditti ci abbiano pensato anche i Friedkin nella doppia scelta di un romantico ritorno in panchina. Ranieri terzo lo è stato su quella della Roma, come sul lato britannico della proprietà lo è quello di Moyes all'Everton, lasciato nel 2013 per accettare la pesantissima investitura di primo erede di Sir Alex Ferguson al Manchester United. Una lunga serie di precedenti: Sacchi e Capello erano tornati al Milan, Allegri lo ha fatto alla Juventus, Ancelotti re d'Europa col Real prima e dopo. C'è chi è tornato e ha vinto e chi no: tutte le storie

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE