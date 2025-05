Un vero colpo di scena, da lasciare tutti quanti pietrificati. Con Fonseca il rapporto era chiuso ormai da tempo (4 maggio, due settimane prima della fine del campionato) e aleggiava da tempo un grande mistero su chi dovesse sedersi sulla panchina dell'Olimpico… Tutto questo vi ricorda qualcosa? Alla fine il prescelto, the one, come dicono gli inglesi, non era nessun altro che lo Special One, José Mourinho. Alla prima stagione trionfa subito in Europa col successo in Conference.