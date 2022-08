Nell'estate del 1996 gli osservatori dal Brasile raccontano meraviglie del quindicenne Ronaldinho, ma il Napoli gli preferisce Beto, già nel giro della Seleçao. In Serie A parte forte, poi si perde tra fughe in Brasile e panchine. Fino alla cessione, dopo che Napoli ha sognato anche un Roberto Baggio che non arriverà

CALCIOMERCATO LIVE

di Vanni Spinella