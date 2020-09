7/18

MIROSLAV KLOSE: alla Lazio a 33 anni (2011/2012)



Dopo gli anni e i successi al Bayern Monaco, arriva alla Lazio a parametro zero per il "finale" di carriera. Lo prolungherà giocando ben 5 stagioni in biancoceleste e dimostrando che la confidenza con il gol non si perde con l'età: in tutto 54 gol in 139 partite di A