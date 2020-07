1/11

Quarantanove milioni di euro al Manchester City, il secondo acquisto più caro nella storia del Bayern Monaco. Leroy Sané accende il mercato dei bavaresi, che già nella passata sessione estiva non avevano badato a spese per Lucas Hernandez, il più costoso di sempre per il club tedesco. Eppure, il Bayern Monaco è solo al 16° posto nella classifica dei club che hanno speso di più dal 2000 a oggi, con il miliardo di euro appena superato facendo in tutto 98 acquisti. Memorizzate bene questo numero. Intanto, ecco qual è la top 10