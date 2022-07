Il giocatore dello Shakhtar Donetsk è in procinto di trasferirsi alla corte di Italiano. Riuscirà a ripercorrere le orme di suoi illustri connazionali dello stesso ruolo in Italia, o rischierà di essere una meteora come un suo omonimo e altri ancora? Il terzino brasiliano nel campionato italiano è andato sempre di moda: a volte la scommessa è stata vincente, in altri casi meno