Alla prima di campionato è partito dalla panchina, è entrato e ha segnato subito. Sono arrivati anche degli applausi dallo Stadium (dopo i fischi nelle amichevoli estive), con Igor Tudor primo a riconoscere la professionalità dell’attaccante, che la Juventus non avrebbe problemi a cedere. L’ultima parola spetta alla dirigenza, come ha sottolineato Tudor (aggiungendo “Io accetto tutto”). Allegri, è risaputo, è un suo grande estimatore.