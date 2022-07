Terza puntata della rubrica dei colpi più costosi di sempre per nazionalità: oggi tocca ai brasiliani. Cinque trasferimenti della top 20 hanno visto come acquirente il Real Madrid, ma l'unico giocatore che compare due volte in questa speciale classifica è Neymar. Chi c'è con lui? Scopriamolo attraverso i dati del portale Transfermarkt



LA SECONDA PUNTATA: GLI ARGENTINI PIÙ CARI DI SEMPRE

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO LIVE