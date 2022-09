Chi investe di più negli italiani? Non le italiane. L'ultima sessione di mercato ha detto che il prodotto "made in Italy" piace soprattutto in Premier League, con 3 inglesi tra i primi 4 club che hanno speso di più per acquistare giocatori italiani. La prima delle nostre è la Salernitana; il Monza ne ha comprati più di tutti, ma riuscendo a spendere pochissimo (non vengono considerati i pagamenti fatti in seguito a obblighi di riscatto già definiti in precedenza; dati Transfermarkt)