Ripartire a 23 anni, tornando a casa: Jadon Sancho aveva lasciato il Borussia Dortmund da grande promessa del calcio mondiale, ma dopo le stagioni “flop” al Manchester United torna nel club che lo aveva lanciato… per rilanciarsi. Nel calciomercato non sono una novità i ritorni a casa dopo grandi chance sfumate, esperimenti falliti o semplicemente per nostalgia

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE