SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC, “no” alla FIORENTINA



Ha già la penna in mano per firmare, nella sede del club viola, quando un ripensamento dell’ultimo minuto lo fa scoppiare in lacrime, per uno dei casi di dietrofront più eclatanti della storia. Estate 2015, Lazio e Fiorentina si contendono “SMS” e la Viola sembra aver chiuso l’affare trovando l’accordo definitivo con il Genk. Lui però non se la sente di tradire la parola data a Tare, non firma e da Firenze prende un treno per Roma. Segnerà la sua prima rete in Serie A proprio contro la Fiorentina