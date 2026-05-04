 Calciomercato Inter, i giocatori in scadenza: la situazione da Acerbi a Sommer | Sky Sport
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Calciomercato Inter, i giocatori in scadenza dopo lo scudetto: chi va e chi resta

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Sono sei i calciatori con contratto in scadenza a giugno 2026, molti di loro fondamentali nei recenti successi nerazzurri Alcuni sono ai saluti (con destinazioni più o meno probabili), altri invece potrebbero restare anche per una questione di  continuità all’interno dello spogliatoio. Il punto

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