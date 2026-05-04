Calciomercato Inter, i giocatori in scadenza dopo lo scudetto: chi va e chi resta
Sono sei i calciatori con contratto in scadenza a giugno 2026, molti di loro fondamentali nei recenti successi nerazzurri Alcuni sono ai saluti (con destinazioni più o meno probabili), altri invece potrebbero restare anche per una questione di continuità all’interno dello spogliatoio. Il punto
- Non è un mistero che nei piani dell’Inter ci sia l’idea di rinnovare anche tra i pali. Lo svizzero, 37 anni, in rosa dal 2023 saluterà a fine stagione ma non smetterà ancora di giocare. È in attesa della giusta offerta e valuterà. I nerazzurri guardano soprattutto (ma non solo) verso la Premier per sostituirlo: piacciono Vicario e il Dibu Martinez.
- Il terzo portiere nerazzurro è in scadenza ma potrebbe restare anche per questioni legate alla lista. Trovare un accordo, in questo caso, non sarà particolarmente un problema.
- Dopo quattro stagioni vissute da protagonista (anche contro ogni pronostico), il difensore saluterà l’Inter. Era stato vicinissimo, lo scorso inverno, a trasferirsi all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Una prospettiva che potrebbe riaprirsi quest’estate a patto che l’allenatore italiano resti su quella panchina, che al momento sembra traballante.
- Anche l’olandese piaceva agli arabi di Inzaghi, ma alla fine non se ne fece più nulla. E, rispetto ad Acerbi, ha qualche piccola possibilità in più di rimanere, anche solo per fare da chioccia ai più giovani che arriveranno. Il difensore valuta il suo futuro e, di rimando, l’Inter stessa sta capendo cosa fare.
- In rosa dal 2020 per volere di Antonio Conte, suo grandissimo estimatore, il terzino non resterà all’Inter e diventa, nonostante i quasi 37 anni, una validissima occasione a zero per qualche altra squadra di Serie A. Le voci che vedevano un suo ritorno al Torino non sono confermate, ma in tutti i casi al momento lui non pensa di smettere.
- Come per De Vrij, anche l’armeno potrebbe alla fine restare per un altro anno al fine di garantire una continuità all’interno dello spogliatoio. Lui stesso sta ancora valutando il suo futuro e capire se ritirarsi o meno. Trovare un accordo, nel caso, non sarà particolarmente complicato.