Otto le italiane presenti in classifica ma fuori dalle prime dieci, due le squadre che superano 1 miliardo di euro. È la top 50 stilata da Transfermarkt, portale che ha elencato la graduatoria delle rose con la valutazione di mercato più alta al mondo in attesa della nuova sessione di trattative. Da tenere in considerazione il numero di componenti per ogni rosa, discriminante che vale la vetta solitaria