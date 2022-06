Calciomercato, da Gentile a Maradona: la top 11 dei migliori acquisti nell’estate ‘84

El Pibe de oro al Napoli è il trasferimento più clamoroso, ma nella sessione estiva che anticipa la stagione ‘84/’85 sono tanti i colpi di mercato: alcuni non hanno poi rispettato le attese, altri meno “rumorosi” hanno poi fatto la storia. Abbiamo selezionato una formazione ideale in quello che è il primo di tanti appuntamenti che vedranno, di volta in volta, le top 11 delle estati tra le più “calde” ed esaltanti sul mercato negli ultimi 40 anni

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE