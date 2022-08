Una formazione da sogno schierata con il 4-2-3-1, modulo utilizzato dalla squadra che al termine della stagione entrerà nella storia diventando l'unica italiana a conquistare il Triplete. Nella Top 11 degli acquisti del 2009/10 ci sono ben cinque giocatori dell'Inter, ma in quell'annata furono davvero tanti i volti nuovi a prendersi la scena nella nostra Serie A, tra cui anche giovani di belle speranze. In panchina? Un allenatore in grado di portare il suo club in Champions a 18 anni di distanza dall'ultima volta