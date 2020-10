12/15 ©LaPresse

GENNARO GATTUSO

Solo una stagione ma estremamente formativa per Rino in Scozia, destinazione curiosa per dinamiche (fuga da Perugia come raccontato dall’attuale allenatore del Napoli) e scelta tecnica di un torneo di fascia inferiore. A Glasgow ha conosciuto la moglie Monica e gettato le basi per il ritorno in Italia, lui che è diventato un totem del Milan che ha vinto tutto oltre alle gioie in Nazionale.