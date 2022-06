Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Aurelien Tchouameni dal Monaco. Un affare importantissimo per i Blancos, che per prelevare il francese hanno speso 80 milioni come parte fissa più 20 di bonus. Il centrocampista entra così nella top 10 dei giocatori Under 21 più costosi di sempre. Ma ricordi chi sono gli altri? Scoprilo nella nostra gallery

