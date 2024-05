Dal 14 giugno al 14 luglio in Germania andranno in scena gli Europei 2024. Alcuni dei protagonisti ci arriveranno senza squadra o scopriranno la loro nuova durante la competizione. E non mancano le occasioni di mercato: ecco la situazione, nazionale per nazionale...

COME SARA' EURO 2024 SU SKY SPORT: LA GUIDA