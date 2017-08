L'affare del secolo starebbe davvero per diventare realtà. E gli aggiornamenti che arrivano da Barcellona sembrano confermarlo. Neymar è tornato nel capoluogo della Catalogna per raggiungere la Ciutat Deportiva dei blaugrana. Ma solo per salutare i compagni comunicando loro la decisione di trasferirsi al PSG. Il brasiliano non ha preso parte all'allenamento e si è fermato solo per circa 40 minuti nel centro sportivo del Barcellona. Il club blaugrana ha poi confermato che Neymar ha salutato i compagni e che l'allenatore gli ha dato giornata libera per risolvere il suo futuro, attraverso l'account Twitter ufficiale. Sembra tutto vero quindi, il trasferimento più costoso della storia - 222 milioni di euro - sta per realizzarsi, e secondo il Mundo Deportivo, potrebbe essere ufficiale già questo venerdì.