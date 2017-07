Clausola al Barça, questione di 'fondo'

Le cifre dell'affare saranno mostruose e da record assoluto. In totale il Psg dovrebbe garantire al brasiliano 150 milioni di euro in 5 stagioni, ai quali aggiungere la commissione per il padre agente di Neymar che metterà in tasca la bellezza di 36 milioni di euro. Poi la clausola di 222 milioni di euro che, come come più volte ricordato dal presidente Bartomeu, il Barcellona vuole che sia pagata fino all'ultimo centesimo. I soldi ai francesi non mancano, ma c'è un problemino chiamato fair play finanziario, che non consentirebbe a nessun club, per quanto ricco sia, di poter realizzare un'operazione del genere. E allora ecco l'idea del Psg per aggirare le regole imposte dalla Uefa, ovvero far pagare allo stesso Neymar la propria clausola grazie ai 300 milioni che la Qatar Sports Investment, il fondo che gestisce gli investimenti sportivi della casa reale saudita (dunque anche quelli di El Khelaifi, proprietario del Psg) gli garantirà in qualità di testimonial principale dei prossimi Mondiali del 2022. Insomma, la pagherà il Qatar stesso.