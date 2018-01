Mourinho: "Sanchez? Mai stati così vicini"

"Penso che Sanchez alla fine arriverà". Ne è convinto José Mourinho che, al termine della vittoria del suo United in casa del Burnley, è tornato sulla trattativa con l'attaccante cileno: "Non ho aggiornamenti da ieri - ha detto l'allenatore portoghese -. Se mi chiedi il mio pensiero ti dico che l'accordo secondo me è vicino, ma non ne ho alcuna conferma. Il signor Woodward (dirigente del Manchester ndr) sta lavorando sodo, tutti stanno dando tutto ciò che possono e penso che alla fine avranno successo. Aspettatevi l'arrivo di Sanchez presto o mai. Perché non è mai stato così vicino. Quindi se non dovesse più arrivare ora probabilmente non arriverebbe più". Lo Special One ha poi chiarito che l'eventuale acquisto del centravanti non creerebbe problemi d'abbandonza in attacco: "In questo momento non c'è concorrenza - ha spiegato -. Abbiamo quattro giocatori per tre posizioni, con Ibrahimovic in panchina che ha dovuto saltare gran parte della stagione. Abbiamo bisogno di una persona in più in quel reparto".