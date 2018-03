Ibra-Galaxy, è ufficiale. Contratto fino al 2019

Il centravanti classe '81 non sarà la prima stella a far parte dei Galaxy. Il primo grande colpo della dirigenza americana fu l'acquisto di David Beckham nel 2006. All'inglese si aggiunsero poi, nel corso degli anni, altri campioni come Steven Gerrard, Robbie Keane, Landon Donovan, Nigel De Jong, Jermaine Jones. Adesso invece Ibra troverà i fratelli messicani dos Santos e l'ex Chelsea e Roma, Ashley Cole. Il campionato negli Stati Uniti è iniziato da pochissimo e i californiani hanno fin qui ottenuto una vittoria e una sconfitta. Sono partiti bene, mettendo al tappeto 2-1 i Portland Timbers, ma poi con lo stesso risultato sono usciti battuti dalla trasferta a New York, con gol per i padroni di casa di Tinnerholm e David Villa, ex Barça, mentre per i Galaxy l'inutile rete è stata messa a segno da Jonathan dos Santos. La squadra di Los Angeles ha concluso la partita in 10 per l'espulsione del capitano Ashley Cole.