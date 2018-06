Recidivi

Il rischio numero uno sarebbe il blocco del mercato per il Barcellona, e per addirittura quattro sessioni, in quanto recidivo per violazioni nei trasferimenti già anche in passato (i catalani vennero sanzionati nel 2014 per vari colpi tra il 2009 e il 2013 che riguardarono giocatori al tempo minorenni). Le basi dell’accusa erano state fornite addirittura dallo stesso presidente del Barcellona Bartomeu, che ammise ai microfoni di radio RAC1, e di sua spontanea volontà, come nell’ottobre del 2017 fossero stati avviati i primi contatti con il francese e il suo agente, iniziando una vera e propria trattativa. Su Griezmann c’è una clausola di 200 milioni, che dal primo luglio scenderà però da contratto a 100, cifra non di certo impossibile per un club come il Barcellona. Lui, dopo aver segnato e fatto vincere ai suoi l’Europa League, è stato fischiato dai suoi tifosi nell’ultima casalinga di Liga, proprio in ottica passaggio al Barcellona, un evento, quello, che potrebbe averlo spinto lontano da Madrid e dall’Atletico di Simeone anche nelle sue intenzioni. Ora sta tutto nelle mani del Barcellona, nel capire se il colpo Griezmann possa effettivamente bloccare il mercato per due anni, o se i catalani possano continuare a sognare un attacco da favola con i vari Messi, Suarez, Dembélé e Coutinho.