Il Liverpool piazza un altro, super colpo di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Fabinho e aver accolto Keita (per lui trattativa già conclusa la scorsa stagione con il Lipsia), ecco anche Nabil Fekir. L’esterno del Lione è pronto a diventare un nuovo giocatore dei Reds: accordo definitivamente raggiunto con il club francese per 48 milioni di sterline più bonus (fino a 4.5 milioni). Un affare da quasi 60 milioni di euro che permetterà a Klopp di avere in rosa uno dei top player della Ligue1: per l’esterno 23 gol e 8 assist in 40 partite nella stagione appena conclusa. Previste per la giornata di venerdì le visite mediche, che il classe 1993 effettuerà nel ritiro della Nazionale francese, pronta a esordire nei Mondiali di Russia.