ECCO COSA È SUCCESSO GIOVEDÍ

La Juve accoglie Perin, pronto per per le visite, che Cristante invece ha sostenuto e superato con la Roma: i giallorossi non si fermano qui e sono sempre più vicini a Justin Kluivert, manca l'accordo con l'Ajax. L'Inter, forte su Malcom, valuta investimenti su alcuni giovani: piacciono Nico Gonzalez dell'Argentinos Jrs, Bamba del Saint-Etienne e Aurelien Tchouaméni del Bordeaux . C'è fiducia per il rinnovo di Skriniar. Positivo anche il colloquio con l’agente di Politano. Contatti tra Conte e il Real Madrid, ma l’allenatore del Chelsea ha intenzione di rispettare il suo contratto con i Blues che non gli hanno comunicato alcun cambiamento. Giuseppe Rossi invece è pronto a salutare il Genoa, suggestione Parma che incontra la Samp anche per Regini. I blucerchiati intanto hanno chiuso per Colley, difensore del Genk. Il Torino lavora per chiudere Verissimo e segue Ferrari, che la Samp non riscatterà. L'Udinese ha annunciato il nuovo allenatore, lo spagnolo Julio Velazquez, 33 anni. La Fiorentina ha chiesto Meret in prestito con diritto di riscatto. Un altro profilo seguito è il tedesco Alexander Schwolow. Questione Giuseppe Rossi: si va verso il divorzio dall’attaccante dopo soli 6 mesi, c’è la suggestione di un possibile ritorno a Parma. Il giocatore gradirebbe la destinazione ma va capita l’idea reale del club gialloblù. Genoa che ha chiuso l'operazione Piatek, visite mediche superate: arriva dal Cracovia, attaccante classe 1995 che nell’ultima stagione ha totalizzato 38 presenze, 21 gol e 4 assist. La Lazio invece pensa a Militao, difensore classe 1998 del San Paolo. Ma la priorità resta Acerbi. La Spal lavora per trattenere Lorenco Simic, di proprietà della Samp che nell'ultima stagione ha giocato anche a Empoli. Altri profili seguiti sono quelli di Bonifazi, Valdifiori e Edera del Toro.