Messi chiama Griezmann: "E' tra i migliori"

Restare all'Atletico Madrid, club con cui nelle scorse settimane ha vinto l'Europa League, oppure andare via, magari proprio al Barcellona? A provare a convincere Griezmann a trasferirsi al Camp Nou ci ha pensato direttamente Leo Messi. In un'intervista rilasciata a Sport, infatti, il fenomeno argentino ha usato parole importante per il collega: "Non so se il suo acquisto sia prioritario per il club, ma per conquistare ciò che vogliamo, che è la Champions League, bisogna avere i giocatori migliori. E Antoine Griezmann è sicuramente tra questi".

Messi: "Anno complicato per la vicenda con il fisco"

Messi ha poi proseguito: "Abbiamo fatto un grande anno con il doblete. È vero che il sogno di tutti è la Champions, per tutto quello che significa vincerla ma non c'è bisogno di sminuire la stagione che abbiamo fatto. Vincere la Liga e la Champions sono cose diverse. Abbiamo avuto la sfortuna di uscire fuori dalla Champions. Ma nonostante questo la stagione del Barcellona è stata buona". Chiusura finale sulla sua annata: "E' stato un anno complicato, soprattutto per la vicenda con il fisco. Non mi sono depresso ma è stata dura''.