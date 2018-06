ECCO COSA È SUCCESSO DOMENICA

L’uomo di mercato più discusso e probabilmente più richiesto, Alisson, ha parlato del suo futuro dopo l’amichevole vinta dal suo Brasile contro l’Austria: "Credo che alla fine tutto si debba risolvere prima dell'inizio della Coppa del Mondo: questo è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio procuratore. Se non verrà risolto tutto in tempo se ne parlerà dopo il Mondiale. Adesso sono concentrato solo su quello". Quindi il portiere brasiliano, come Griezmann, vorrebbe risolvere il suo futuro prima del Mondiale. In entrata, gli indizi social portano l'arrivo di Justin Kluivert a Roma come qualcosa di quasi fatto, facendo sognare i tifosi giallorossi. La Juventus attende Emre Can per le visite mediche a Torino, così come il Napoli che aspetta Simone Verdi per i test fisici: è lui il primo acquisto dell'era Ancelotti. Capitolo Inter: la società sta sfruttando giugno per piazzare delle cessioni "pesanti" a livello economico ma non tecnico, soprattutto grazie ai giovani messisi in vetrina con la Primavera di Stefano Vecchi. Tengono banco i rinnovi di Icardi, Skriniar e Miranda. Una volta sistemati i 40 milioni di euro in plusvalenze, l'Inter si concentrerà sugli acquisti. Lazio: Milinkovic-Savic è il gioiello migliore in esposizione, mentre il West Ham fa sul serio per Felipe Anderson. Il dopo-de Vrij può essere Acerbi. Il Genoa registra l'interesse del Benfica per Laxalt: un gradimento che potrebbe essere emerso durante i colloqui per Lisandro Lopez. L'Atalanta è vicina a Di Francesco del Bologna per 8 milioni di euro.