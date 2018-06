222 milioni: come lui mai nessuno, e forse l’assegno record staccato dal Psg per avere Neymar dal Barcellona potrebbe resistere negli anni come acquisto più costoso di sempre. In mezzo un’altra estate, con il brasiliano sempre chiacchieratissimo e anche un potenziale CR7 lontano da Madrid. Cosa ne pensano loro, i calciatori, sulle cifre stratosferiche pagate dai club non è più un mistero. Neymar ha infatti parlato di questo al sito Spox.com, vestendosi di umiltà: “No, non sono orgoglioso di quanto pagato dal Psg, e nemmeno di essere il giocatore più pagato della storia. Sono soldi e nient'altro, non posso farci nulla, e personalmente avrei speso molto meno per il mio cartellino”. Vero, quegli oltre 200 milioni possono essere anche un peso, nonostante la prima stagione di Neymar in Francia sia stata positiva (28 gol e 16 assist in 30 partite). “Quello che mi rende veramente orgoglioso - prosegue il brasiliano - è aver realizzato i sogni che avevo da bambino. Era, ed è, molto importante per me. Un giocatore deve sempre mostrare il suo valore, ma fare riferimento solo al costo del cartellino non aiuta e non dice nulla su quanto sei bravo veramente”.