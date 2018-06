Sporting Clube, Mihajlovic è il nuovo allenatore

Una nuova avventura in panchina, questa volta in Portogallo: ripartirà dallo Sporting Clube de Portugal la carriera di Sinisa Mihajlovic. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la società portoghese ha infatti annunciato l'ufficialità dell’accordo: "Lo Sporting Clube de Portugal ha raggiunto un accordo con l'allenatore Sinisa Mihajlovic per le prossime tre stagioni sportive. Il 49enne allenatore serbo ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, prima come allenatore assistente di Roberto Mancini all'Inter (tra il 2006 e il 2008), dove è stato due volte campione d’Italia e poi come capo allenatore a Bologna (2008/09) , Catania (2009/10), Fiorentina (2010/11), Sampdoria (2013/14 e 2014/15), AC Milan (2015/16) e Torino (2016/17 e 2017/18), con una stagione sulla panchina della Nazionale serba (2012/13)", si legge nella nota del club. Mihajlovic era senza squadra dallo scorso gennaio, da quando il presidente granata Urbano Cairo decise di esonerarlo dalla panchina del Torino affidando la squadra a Walter Mazzari.

Mihajlovic riparte dallo Sporting

Dopo tanti anni trascorsi dunque in Italia, adesso l'allenatore serbo ripartirà dal campionato portoghese, dalla panchina dello Sporting Clube de Portugal, società che sta attraversando un momento della sua storia sicuramente delicato: molti dei giocatori, infatti, hanno chiesto la risoluzione del contratto dopo l'aggressione subita dai tifosi lo scorso mese di maggio. Toccherà dunque anche a Sinisa Mihajlovic provare ad 'arginare' la fuga di giocatori.