Bomber in Messico

Monitorato dalla Lazio che un anno più tardi virerà su Felipe Caicedo, Valencia ha fatto discutere lo scorso ottobre a causa di ulteriori problemi con la Nazionale ecuadoregna. Alla vigilia dell’ultima sfida di qualificazioni mondiali contro l’Argentina, pratica risolta 3-1 nel segno di Messi, un gruppo di cinque convocati fuggirono dal ritiro in serata approfittando dell’eliminazione aritmetica sulle spalle della Tricolor. Tra gli indisciplinati non poteva mancare l’ex West Ham, da allora sospeso in occasione di ogni impegno ufficiale dell’Ecuador nonostante i numeri eccezionali con la selezione sudamericana (21 reti in 41 presenze, 6° marcatore all-time). Un bilancio in linea con l’ultima stagione in Messico dove è tornato tra le fila del Tigres, tre titoli d’Apertura consecutivi e un attacco atomico per gli standard del campionato: ne fanno parte il francese Gignac e l’ex Napoli Edu Vargas oltre ai velocisti Aquino e Damm. Il ritrovato Valencia debutta con una tripletta e inanella 16 gol in 36 gare totali, festeggia lo scudetto nel 2017 e giustifica il trasferimento da 5 milioni di euro nell’estate precedente. Splendida rivelazione al Mondiale in Brasile, flop inglese tra infortuni grotteschi e guai con le autorità: vietate le mezze misure per Superman, poteri ritrovati in Messico come il beffardo "cucchiaio" su rigore nel più importante Clásico contro il Monterrey. "Non mi considero un supereroe o un salvatore, niente di tutto questo", spiegava nel 2013 ai tempi dell’Emelec. Difficile smentirti, caro Enner.