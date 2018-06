Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

La trattativa tra Inter e Sassuolo per Politano avanza positivamente. I nerazzurri hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo di Vecino e hanno chiesto Vrsaljko all’Atletico Madrid, che però non vuole il prestito. Napoli sempre più vicino al portiere Meret, con l’Udinese che vuole inserire anche Karnezis nell’operazione. Ormai ai dettagli l’affare Lainer con il Salisburgo. La Juve, ufficializzato Cancelo (dal Valencia per 40,4 milioni), ha gettato le basi per il rinnovo di Cuadrado. Pronta la terza offerta per Golovin al CSKA. Su Favilli c’è l’interesse del Wolverhampton. La Roma accoglie in città anche Bianda: tutto fatto per il giovane che arriva dal Lens. Arrivato in Italia pronto a sostenere le visite, verrà aggregato alla prima squadra come confermato da Monchi. Operazione da 4-5 mln, probabile contratto quinquennale per il giocatore. Lazio su Caleta-Car, difensore centrale destro croato classe 1996. Parma scatenato: piace l'egiziano Trezeguet, Rigoni può arrivare a zero dopo la scadenza del contratto col Genoa, piace anche Peluso e può tornare Biabiany. La Samp segue il portiere della Chapecoense Jandrei e insiste per La Gumina. Accordo Genoa-Sassuolo per Izzo, manca quello con il giocatore.

Il punto sulla situazione societaria del Milan: non è arrivata la fumata bianca perché Yonghong Li ha cambiato nuovamente le carte in tavola, ma nonostante il passo indietro Commisso è appeso ancora ad una speranza. Crede ancora che il gruppo cinese possa accettare le sue condizioni. Dall’ultima richiesta emerge che Li avrebbe chiesto il controllo della società, Commisso non ha gradito. Il gruppo di Commisso aveva avuto segnali che se si fosse chiuso con loro la sentenza di Losanna sarebbe stata più mite. Intanto è arrivata la sentenza UEFA: rossoneri esclusi dalle competizioni europee per una stagione.