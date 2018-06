Sul suo futuro, Marco Asensio ha lasciato più di qualche dubbio. "Interesse del Liverpool? È qualcosa che è venuto fuori ma sono molto concentrato sul Mondiale solo quando sarà finito parleremo di questo tipo di cose", le parole del calciatore del Real Madrid rilasciate in conferenza stampa dal ritiro spagnolo in Russia. Ma la possibilità che il talento classe 1996 lasci il Real per trasferirsi al Liverpool è da tenere eccome in considerazione. Anche perché, come riporta Marca, i Reds hanno pronta un'offerta da 180 milioni di euro. Jürgen Klopp infatti spinge per avere il calciatore a partire dalla prossima stagione: a Liverpool Asensio sarebbe la stella assoluta e avrebbe un ruolo centrale nel progetto del club. Cosa che non succede, almeno completamente, al Real Madrid dove Asensio è sì un giocatore importante e tenuto in grande considerazione da Zidane, ma non è sicuramente la stella del club.

Un ruolo da protagonista in Reds: Asensio riflette sul futuro

Sempre secondo Marca, Asensio - che compirà 23 anni il prossimo gennaio – sarebbe tentato dal ruolo di protagonista che il Liverpool gli garantirebbe in campo ma non solo: i Reds infatti, oltre alla centralità nel progetto tattico, sarebbero pronti a offrire ad Asensio un ingaggio che gli permetterebbe di essere tra i giocatori più pagati dal club. Al momento, però, sia il calciatore – impegnato appunto nel Mondiale con la Spagna – che il Real Madrid non hanno ancora affrontato l'argomento relativo a un possibile addio nel corso dell'estate, ma sicuramente Asensio valuterà con attenzione il suo futuro: nelle prossime settimane infatti le parti potrebbero incontrarsi per decidere insieme il da farsi. Il calciatore vorrebbe maggiore spazio al Real Madrid, club dove comunque è cresciuto tantissimo. Un ruolo da protagonista appunto, proprio quello che ha in mente per lui il Liverpool di Jürgen Klopp.