Una decina di giorni, tanto è durata l’avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dello Sporting Clube de Portugal. Il caos societario scoppiato all’interno del club portoghese ha causato il ribaltone, il nuovo presidente Sousa Cintra ha dato il benservito all’ex Torino, annunciando in conferenza stampa di non voler dare seguito al contratto firmato da Mihajlovic con l’ex numero uno dello Sporting Bruno de Carvalho. "La prima cosa che Mihajlovic ha fatto è stato cambiare luogo di preparazione della prima squadra, spostandolo in Svizzera e facendo perdere allo Sporting 300 mila euro" le parole di Cintra. "Abbiamo deciso di non dare seguito al contratto. Mihajlovic è un allenatore fuori dai nostri piani per la prossima stagione. Cercheremo presto un nuovo tecnico. Entro lunedì annunceremo il nome del nostro nuovo allenatore, che sarà una persona di talento che possa portare quella giusta dose di ambizione per permettere al club di lottare per il titolo. Se qualcuno è convinto che lo Sporting CP sia stato indebolito, si sbaglia di grosso. Presenteremo una squadra capace di lottare per il vertice. Augusto Inacio? E’ un allenatore che mi piace molto, è una persona di casa ma non sarà il prossimo allenatore dello Sporting. I giocatori che vogliono andare via? Spero che tornino sui propri passi, molti di loro sono cresciuti con noi e desidero che restino con noi".