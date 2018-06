5 aprile 2017. È la data in cui Hatem Ben Arfa è sceso per l'ultima volta in campo. Da lì un anno di oblio, non dovuto a precarie condizioni fisiche ma a semplici scelte tecniche che lo hanno fatto sparire gradualmente dai radar del Psg. Una brutta situazione a cui il giocatore ha provato a porre rimedio agendo anche per vie legali, non perdendo tuttavia il buon umore, come dimostrato lo scorso 5 aprile quando ha "festeggiato" l'anno completato senza giocare con una piccola torta e immortalando il tutto sui propri canali social. L'incubo per il trequartista di origine tunisine sta per concludersi. Il 30 giugno infatti scadrà il suo contratto con i parigini e Ben Arfa, 31 anni compiuti a marzo, è pronto finalmente a voltare pagina. Ma dove? Le proposte per lui non mancano, con i club europei che non hanno dimenticato quanto fatto vedere al Nizza, dov'era tornato alla ribalta mettendo a segno 17 gol in 34 presenze e che avevano convinto la società presieduta dallo sceicco Al Khelaifi a puntare su di lui. L'esperienza, evidentemente, non è andata come ci si aspettava e adesso è il momento di trovare una nuova dimensione da cui ripartire. In attesa che il giocatore valuti con cura quale sarà il suo futuro, nel piatto delle varie proposte ne è arrivata una molto particolare. È quella dell'US Castétis-Gouze, club dilettante della D1, che ha inviato all'avvocato del francese un documento di otto pagine in cui offre al giocatore un contratto in cui percepirebbe molto meno rispetto ad altre realtà, ma gli permetterebbe di diventare il re in una dimensione più ristretta, quella del distretto di Pyrénées-Atlantiques.