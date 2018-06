Marouane Fellaini non si muove. Il 30enne belga, attualmente con la sua Nazionale in Russia, resterà al Manchester United anche dopo questa estate di calciomercato, nonostante le tante voci che nelle ultime settimane lo davano in partenza. È stato infatti ufficializzato il rinnovo di contratto per il centrocampista, che ha firmato con i Red Devils fino al 2020, con un’opzione già stabilita per un ulteriore anno. Riconoscimento, questo, che arriva per Fellaini dopo una stagione da appena 23 presenze totali (con 5 reti) in tutte le competizioni, complici diversi problemi fisici che lo hanno tenuto spesso ai box. José Mourinho, però, continua a considerarlo una pedina di esperienza importante per la sua squadra, fatto confermato appunto dal rinnovo di contratto.