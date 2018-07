Mohamed Salah e il Liverpool si dicono nuovamente sì. Grandissimo protagonista nell'ultima stagione con 44 gol realizzati (oltre a 16 assist) in 52 partite, l'attaccante egiziano ha rinnovato il proprio contratto con i Reds come annunciato dalla stessa società inglese attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web. "Il Liverpool Football Club può confermare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club", si legge nella nota. Un rinnovo importante arrivato solo un anno dopo il suo trsferimento al Liverpool dalla Roma, con la scadenza del nuovo contratto che sarà fino al 2023, con Salah che dovrebbe guadagnare circa 225 mila euro a settimana, più del doppio rispetto al precedente contratto, per una cifra vicina ai 12 milioni di euro a stagione. E nell'ambiente Reds c'è tanta soddisfazione per aver blindato il talento egiziano: "Credo che questa notizia vada vista per quella che è: ovvero il rinnovo di un calciatore che ha contribuito in maniera importantissima la scorsa stagione per la crescita del club e poi certifica due cose importantissime: lui crede nel club e il club in lui. Il suo rinnovo ci permette di richiamare a noi grandi talenti di classe mondiale e far sì che in Anfield loro trovino una casa dove crescere professionalmente e soddisfare la loro ambizione. Stiamo lavorando duramente per questo", le parole dell'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp rilasciate al sito ufficiale dei Reds.

Klopp su Salah: "La sua forza? Non sentirsi superiore ai compagni"

Klopp ha poi proseguito: "Vogliamo che Salah cresca sempre di più giorno dopo giorno e possa migliorare anche tutto il Liverpool. Il suo lato migliore? Credo che la chiave della forza di Salah sia che lui non si è mai visto superiore a nessun membro della squadra, anzi". L'allenatore del Liverpool ha poi aggiunto: "Salah ha riconosciuto che è merito della squadra e del club se ha ottenuto successi individuali importantissimi la scorsa stagione. Sa che i riconoscimenti personali arrivano anche perché si lavora con un grande gruppo e di qualcosa si grande", ha concluso Jürgen Klopp.