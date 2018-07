La smentita del Real Madrid

Come avvenuto per Neymar, il Real Madrid ha deciso di intervenire per smentire sul nascere anche le voci relative ad una presunta offerta recapitata al Paris Saint-Germain per Mbappé. Il club campione d’Europa ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, sottolineando la totale falsità delle notizie riportate dai media: 'Nelle informazioni pubblicate nelle ultime ore in riferimento a un presunto accordo tra Real Madrid C.F e PSG da parte del giocatore Kylian Mbappé, il Real Madrid afferma che tali notizie sono decisamente false. Il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta a PSG o al giocatore e si rammarica della diffusione di questo tipo di informazioni'.

Ronaldo-Juve, come stanno le cose

Ciò che va analizzato in primis è che Ronaldo è in rottura col Real, e molto probabilmente vuole andar via. Difficile una marcia indietro. Questo primo punto in esame trascina dietro di sé tutti gli altri. Quale sarà la sua destinazione se lascerà il Real? Prima i nomi di Psg e Manchester United, poi le recentissime bombe dalla Spagna, firmate Marca e Chiringuito Tv. “La Juve ci prova”, con tanto di cifre dell’operazione. Ebbene, niente di tutto questo. La Juventus non ha infatti al momento iniziato alcuna trattativa né con il giocatore, né con il Real Madrid. Vero, ma in ballo c’è soprattutto il nome del giocatore più forte al mondo, e giustamente in casa bianconera vogliono verificare la possibilità di cogliere questa opportunità di mercato o meno.