Il dualismo con O'Ney e la mancata assegnazione del trono

Cristiano ritiene che il Real Madrid lo abbia progressivamente trascurato per spingere a chiudere anzitempo l'esperienza con la camiseta blanca e permettere alla società di trovare il suo successore. Nonostante il portoghese abbia continuato a mettere in bacheca Champions e Palloni d'Oro, l'obiettivo di Florentino Perez è rimasto quello di portare nella capitale spagnola Neymar. Il patron del Real ha infatti messo in stand by la questione rinnovo con CR7, ritenuta non necessaria, non smettendo al contempo di avanzare proposte all'asso brasiliano. "Hai il giocatore più forte del mondo e punti su un altro?" si chiedeva quasi incredulo Ronaldo mentre il suo presidente, durante la consegna del Pallone d'Oro a Parigi, strizzava l'occhio all'esterno del Psg convincendolo che l'unica strada per vincere il trofeo più importante a livello individuale era quello di farlo con la maglia dei campioni d'Europa in carica. Quella era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, ma i problemi tra le parti erano già iniziati tempo prima. Dopo la doppietta rifilata alla Juventus nella finale di Cardiff, che aveva consegnato nelle mani dei Blancos la seconda Champions di fila, l'attaccante aveva ricevuto la chiamata di Perez che gli prometteva un aumento d'ingaggio. Aumento però che, nelle settimane successive, non si era mai materializzato. Nel frattempo Cristiano, insieme con il suo staff, aveva ideato un piano atletico per partire forte durante i primi mesi del campionato, risparmiarsi e ricaricare le batterie dopo il Mondiale per Club e tornare più forte che mai per la fase conclusiva della stagione. E in effetti, nella Supercoppa spagnola giocata contro il Barcellona, CR7 aveva cominciato alla grande, salvo poi farsi espellere e ricevere una squalifica di cinque giornate per una spinta all'arbitro. Una decisione ritenuta ingiusta dal portoghese, ma non dal club che aveva fatto sì ricorso, ma senza alzare la voce e protestare per quel provvedimento. L'unico che si era schierato a sua difesa era stato Zidane e il successivo addio dell'allenatore si è rivelata un ulteriore motivazione per staccarsi definitivamente dal Real.