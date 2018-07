Mario Balotelli è ancora in attesa: il suo futuro è pronto a decidersi. L’attaccante della Nazionale è destinato a lasciare il Nizza in questa finestra di calciomercato, per cominciare una nuova avventura. Probabilmente ancora all’estero, visto che è proprio dalla Francia che è arrivata la proposta più concreta finora. Ovvero quella del Marsiglia, che da settimane lo sta corteggiando ma che non ha trovato ancora l’accordo con il giocatore sulla durata del contratto, che Balotelli e il suo entourage vogliono sia di un solo anno. E allora ecco che questi rallentamenti potrebbero far cambiare idea all’ex Milan e Inter, che nelle ultime ha ricevuto anche un’offerta choc dal campionato cinese: proposti ben 30 milioni di euro a stagione, per una sistemazione che però non gli garantirebbe la permanenza in Nazionale e ad alti livelli. Per questo “Supermario” si è preso tempo per ponderare la migliore decisione.

Nizza, Balo assente al raduno: Vieira non ci sta

Se da una parte Balotelli attende di capire quale sarà la squadra del suo futuro, dall'altra il Nizza lo ha richiamato per l'assenza al primo allenamento della stagione. In particolare Vieira, il nuovo allenatore dei francesi, forte del fatto che il club sostiene di avere con il classe 1990 un gentleman agreement per non perderlo a parametro zero, ha usato toni duri in conferenza stampa: "Ero impaziente di incontrare i giocatori per discutere della stagione con loro - ha detto l'ex Inter - Abbiamo avuto una piccola riunione di dieci minuti questa mattina. Era in programma di avere tutti i giocatori. Purtroppo questi Balotelli e Plea non c'erano, cercheremo di capire il perchè".