Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Tutte le notizie dalla squadra mercato Sky

Cristiano Ronaldo, come dimostrato anche pubblicamente in occasione della finale di Champions League, è in rottura con il Real e vuole andare via. La Juventus sa (per via dei rapporti con Jorge Mendes, peraltro ultimamente proficui visto l’arrivo di Cancelo, suo assistito) che la Juve per CR7 sarebbe destinazione gradita. In questo momento non c'è alcuna trattativa con il giocatore, né con il Real Madrid, ma vista l’opportunità che potrebbe verificarsi i bianconeri vogliono capire se possono cogliere questa opportunità o meno. Sarà la telenovela dell'estate.

Il Napoli accoglie Fabian Ruiz: visite mediche svolte a Roma. In giornata arriva la firma e può essere ufficiale già giovedì. Dettagli contratto: 5 anni a 2,5 milioni a stagione. Non ci sarà una clausola rescissoria. Per Meret, visite mediche programmate in mattinata. Nell’operazione con l’Udinese è stato inserito anche Karnezis per il quale serve ancora un po’ di tempo per la chiusura. Frenatina Lainer: il Salisburgo deve ancora trovare il sostituto. Per questo al momento il club non intende cederlo: offerta arrivata a 15 ma il Salisburgo avrebbe portato la richiesta a 20. Al momento difficile chiudere. Altri nomi buoni sono quelli di Vrsaljko e Meunier. Frattali può arrivare al Napoli come terzo portiere.

L'Inter sta cercando un terzino destro e c’è stato un contatto con l’agente di Darmian ma lo United continua a chiedere tanto (20mln) quindi servirà alzare l’offerta. Per Malcom l’ultima offerta è 10 mln di prestito e 30 di diritto di riscatto ma il Bordeaux continua a fare un po’ di resistenza e pretende che quei 30 si trasformino in obbligo a condizioni facili. L’Inter vorrebbe farla alle sue condizioni. Servirà lavoro diplomatico per raggiungere un’intesa che ancora non c’è. Depositato il contratto di Lautaro Martinez, i prossimi obiettivi sono un terzino destro e un centrocampista (Dembele o William Carvalho).

Sull'altra sponda del naviglio il Milan ha depositato il contratto di Halilovic. Obiettivo Leandro Paredes per il centrocampo. Primi contatti con l’entourage per capire disponibilità e fattibilità. Costi molto alti ma sarebbe la prima scelta per il centrocampo. Attenzione però anche alle possibili uscite: Gustavo Gomez va al Boca Juniors:; 6 mln di euro più il 20 % sulla futura rivendita. Kalinic interessa all'Atletico Madrid, che ha sorpassato il Siviglia ed è in trattativa con il Milan, si può chiudere nei prossimi giorni. Locatelli potrebbe scegliere il Sassuolo, la priorità tra le varie offerte ricevute.

Roma, nessuna novità sul rinnovo di Florenzi per cui le parti stanno lavorando. C’è la volontà da parte del giocatore di restare in giallorosso, si lavora in questo senso. Nessun passo avanti sul futuro di Alisson che è ancora impegnato al Mondiale. Sappiamo che il Chelsea sarebbe pronto a una super offensiva da 70 milioni di euro. La Roma ne vorrebbe 80. Bruno Peres vicino al San Paolo. Si sta cercando l’accordo definitivo in prestito con diritto di riscatto per un totale di 8 milioni di euro. Oppure prestito con obbligo abbassando la quota iniziale del prestito oneroso. Su Juan Jesus ci sono Porto e Zenit. Gerson interessa all’Empoli che lo ha richiesto.

Il Sassuolo ha raggiunto l'accordo con l'Eintracht per Boateng, ultimi dettagli in via di definizione. Pronto un triennale. Acerbi invece non si è presentato alle visite, segnale chiaro di forzare la mano nella trattativa che lo porterebbe alla Lazio. Samp sempre più vicina a Jankto e La Gumina (l’ultima offerta è di 6,5+2 e la richiesta Palermo 7 +2). Genoa, ufficiale Sandro a titolo definitivo.