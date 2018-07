Febbraio 2017-novembre 2018

Il tour de force di Paulinho inizia il 22 febbraio del 2017, nella prima stagionale nella Asian Champions League in quella che è la sua terza annata in Cina nel Guangzhou, fresco di due campionati su due appena vinti. Arrivato dal Tottenham, in Oriente vince tutto. Salvo poi cogliere il sogno Barcellona la scorsa estate, quando il 14 agosto del 2017 i catalani pagano la clausola rescissoria del brasiliano di 40 milioni. Lui accetta, firma e parte in aereo. “Abbandona” così i compagni in Cina alla giornata numero 22 su 30, di un campionato che a fine stagione li vedrà ancora campioni, per la settima volta consecutiva. L’ultima al Guangzhou la gioca il 10 agosto. Qualche piccolo giorno extra saltando la prima di Liga e la Supercoppa per poi debuttare in blaugrana il 26 di agosto, nel 2-0 all’Alaves. In Spagna doblete e poi il Mondiale. Brasile out e il ritorno in Cina. In mezzo una settimana di relax durante la pausa natalizia della Liga, e quattro giorni che Valverde gli ha concesso nell’ultima settimana di campionato. Nel frattempo Chinese Super League è iniziata da tempo, ed è ora ferma all’11^ giornata. Guangzhou quinto a -5 dalla vetta. Torna Paulinho per risalire subito la china. Tra una settimana sarà già in campo. Rigorosamente senza vacanze. E senza mai fermarsi.