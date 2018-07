Il Manchester City batte un colpo sul mercato. Dopo settimane di trattative, la squadra allenata da Pep Guardiola si è ufficialmente aggiudicata il cartellino di Riyad Mahrez: l’algerino è arrivato dal Leicester per un cifra vicino ai 70 milioni di euro. Per lui cinque anni di contratto e la maglia numero 26 dei Citizens: “Sono davvero felice di essere qui - ha detto il 27enne appena dopo la firma sul contratto - Questa squadra gioca un grande calcio con Guardiola e è stato sempre per me un piacere vederla esprimersi in campo. Pep ama il calcio offensivo, fatto che per me è ideale: nell’ultima stagione hanno fatto grandissime prestazioni. Stanno ridefinendo il concetto di calcio inglese e voglio con tutto me stesso essere parte di ciò”. E ancora: “Penso che possiamo raggiungere insieme grandi risultati nei prossimi anni e credo di poter ancora migliorare il mio stile di gioco con Guardiola”. Accompagnate all’ufficialità, anche le parole del direttore sportivo del City Txiki Begiristain: “Mahrez è un giocatore di grandissimo talento, può battere ogni difensore e creare spazi per la squadra. Negli ultimi anni è stato uno dei giocatori più importanti della Premier League, con lui aggiungiamo sicuramente potenziale al gruppo”.