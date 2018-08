Il Tottenham ha piazzato uno strano "record" di mercato, decisamente dai due volti. Partiamo dal primo, decisamente buono: gli Spurs sono riusciti a trattenere tutti i propri gioelli. Harry Kane, Dele Alli, Son, Eriksen, Dier e tutta la compagnia, compreso il Campione del Mondo Hugo Lloris, veterano di casa Tottenham. Nessuno di loro è andato via, Pochettino può sorride e puntare la prossima stagione. Tutto ok, no? Certo, ma al tempo stesso... non è arrivato nessuno. Niente acquisti, niente rinforzi, nessun giocatore da presentare in sala stampa e a tutti i tifosi. Evidentemente, per gli Spurs, va bene così. Il Tottenham ritiene di avere una rosa già competitiva e non ha bisogno di acquistare giocatori. Un record quindi. Strano, ma pur sempre un "traguardo". Qualcosa che in Premier League non è mai accaduto in tutta la sua storia (la sessione estiva è stata introdotta nel 2003). Fino al Tottenham di Mauricio Pochettino.

L'anno scorso spesi quasi 100 milioni

Si può dire che il Tottenham si è "sparato" tutte le proprie cartucce l'anno scorso, tutt'altra musica rispetto a questo, concluso in pieno regime di austerity. Durante l'estate 2017 sono arrivati Davinson Sanchez, Foyth, Aurier e Fernando Llorente (più Lucas Moura, arrivato a gennaio). Quasi 100 milioni spesi per 4 giocatori, 42 soltanto per il colombiano. Tanti movimenti anche in uscita, tra Federico Fazio ceduto alla Roma e Kevin Wimmer allo Stoke (18 milioni). Senza contare Walker, volato al City per 50 milioni di sterline. Quest'anno niente di tutto ciò, una sessione "al risparmio" senza eccessi. Va bene uguale.