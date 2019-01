Cesc Fabregas è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco, in Ligue 1. Lo spagnolo ex Chelsea ha firmato un contratto fino a giugno 2022 con il club monegasco. Dopo le esperienze di Arsenal, Blues appunto e Barcellona, per il centrocampista comincia una nuova avventura. "Ringraziamo Cesc per tutto ciò che ha fatto in questi anni e gli auguriamo il meglio nel prossimo capitolo della sua fantastica carriera", così il Chelsea ha salutato Fabregas con un post su Twitter e un comunicato sul proprio sito ufficiale. Poco dopo, in un post sul suo account Instagram, il giocatore ha voluto esprimere tutta la sua felicità per la nuova avventura: "Wow, sono onorato di annunciare che comincerà un viaggio eccitante con questo club meraviglioso e storico. Il Monaco sarà la mia casa per i prossimi tre anni e mezzo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida".