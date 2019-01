Andata senza ritorno

Il trasferimento tutt’ora più caro della storia del calcio è datato estate 2017, quando il Psg pagò la clausola di 222 milioni per il brasiliano portandolo a Parigi. Da quel momento una stagione e mezzo da cannibale in Francia (al primo anno ha vinto tutte le competizioni disputate in patria) ma una precoce eliminazione agli ottavi di Champions contro il Real. Quest’anno, invece, il Psg ha il campionato praticamente già in tasca (13 punti di vantaggio sul Lilla), in Europa è agli ottavi (affronterà il Manchester United), ma è stato appena eliminato a sorpresa dalla coppa di lega, subendo contro il Guingamp la prima sconfitta stagionale. Per lui, nel frattempo, la bellezza di 46 gol (con 25 assist) in 51 partite.