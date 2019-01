Maurizio Sarri ha parlato del mercato del Chelsea, da Higuain a Fabregas, alla vigilia della sfida di Premier League contro il Newcastle : " Higuain? Non sono coinvolto nelle questioni di mercato, ovviamente ho parlato col club, che conosce benissimo la mia opinione . A mio avviso servono due giocatori, ma tutto dipende dalla società. Non so nulla in prima persona del mercato. Susapete come la penso, secondo me ha bisogno di andare via. Non è in condizioni mentali per rimanere e giocare qui, ho bisogno di un sostituto, non voglio trattenere un giocatore come Cesc se è infelice.? E' un giocatore molto importante per noi, è impossibile che vada via a gennaio.? Non è professionale da parte del Bayern Monaco parlare di un giocatore sotto contratto con il Chelsea, non hanno rispettato il nostro club.? Se dovesse andare via, allora avrei bisogno di un altro attaccante, è normale. Ma per adesso è qui, quindi deve pensare solo a giocare per il Chelsea. In Europa ci sono 300 calciatori sul mercato, devono pensare solo alla prossima partita altrimenti diventa impossibile giocare".