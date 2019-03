Fuori dalla corsa per la vittoria della Liga ed eliminato già a inizio marzo dalla Coppa del Re e, soprattutto, dalla Champions League, il Real Madrid può iniziare a pensare al futuro. Florentino Perez si è già portato avanti con il lavoro, scegliendo Zinedine Zidane per la panchina. Il ritorno a sorpresa del francese dovrà dare la scossa per ripartire dopo una delle stagioni più negative di sempre, per una rinascita che passerà ovviamente anche dal mercato. E, in attesa dei colpi da novanta, il Real Madrid ha già ufficializzato il primo rinforzo per la prossima stagione. Sarà Éder Militão, difensore classe 1998 che arriverà dal Porto in estate. Il brasiliano ha firmato con i blancos un contratto di sei anni e resterà a Madrid fino al 2025. Questo il comunicato ufficiale del Real: "Real Madrid C. F. e FC Porto hanno concordato il trasferimento del giocatore Éder Militão, che rimarrà legato al club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2025".