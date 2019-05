Frankie De Jong e Matthijs De Ligt insieme a Barcellona. Ma il calciomercato non c’entra, almeno non direttamente. I due giocatori dell’Ajax (il primo, centrocampista, ha già firmato per il Barça, ndr), infatti, sono volati nella città spagnola insieme a tutta la squadra, ufficialmente per festeggiare il ‘doblete’ (Eredivisie più Coppa nazionale) conquistato in Olanda. In 37 sono decollati da Amsterdam, approdando nella tarda serata di venerdì allo scalo di El Prat: lì sono stati intercettati dalle telecamere del Diario Sport. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il gruppo ha già cominciato a festeggiare durante il volo e continuerà a farlo nelle prossime ore. Ancora è sconosciuta la data del rientro in patria.

Tra festa e mercato

L’approdo di De Jong e De Ligt a Barcellona ha chiaramente reso ancora più calde le voci di calciomercato. Come detto, il primo ha già firmato nel mese di gennaio per sposare il progetto del Barcellona: contratto di cinque anni, cifra del trasferimento vicina ai 75 milioni di euro più altri 11 milioni di bonus legati ai risultati. Il secondo, difensore centrale e capitano dei Lancieri, è invece corteggiato da tempo dallo stesso Barcellona, che presto potrebbe chiudere l’affare. La sua presenza in città, anche se non apparentemente legata a un suo possibile passaggio in blaugrana, ha scaldato gli animi dei tifosi, che presto potrebbero accoglierlo come nuovo pilastro della difesa.