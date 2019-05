Matthijs de Ligt non andrà al Manchester United. E' vero, un suo like a un post di Rio Ferdinand aveva fatto impazzire i tifosi dei Red Devils: "Verrà allo United!". Ma secondo Sky Sports l'attuale centrale dell'Ajax non si trasferirà in Inghilterra, bensì al Barcellona. Il Manchester United si è ritirato dalla corsa per de Ligt proprio per questo motivo, nonostante voci di un trasferimento di circa 65 milioni per sposare la causa di Solskjaer.

La grande stagione di de Ligt

I numeri parlano per lui: 53 partite, 7 reti, una semifinale di Champions persa contro il Tottenham e due tioli in bacheca. Campionato e Coppa d'Olanda con il suo Ajax. De Ligt ha 19 anni, è un classe '99, diversi club hanno iniziato a muoversi in tempi non sospetti, ma sembra che il Barcellona abbia avuto la meglio, almeno secondo fonti inglesi.

I blaugrana hanno già acquistato il suo compagno Frankie de Jong per 75 milioni, adesso sono vicini a prendere anche Matthijs de Ligt. Il presidente Bartomeu ne aveva parlato così, restando un po' criptico riguardo la trattativa: "Ogni anno arrivano nuovi giocatori. Abbiamo preso de Jong e ora lavoreremo per coinvolgere gli altri, ma anche riguardo i trasferimenti in uscita, come è normale ogni estate. Non è il momento di parlarne".